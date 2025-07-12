Down Sendromlu Nisan\'ın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Nisan Nur Bahçeci'nin gelinlik hayali gerçek oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 23 yaşındaki Nisan Nur Bahçeci'nin annesi Fatma Bahçeci'ye "Gelinlik giymek istiyorum" demesi üzerine harekete geçen ailesi, Nizip Öğretmenevi'nde anlamlı bir düğün etkinliği organize etti. Etkinlikte Nisan Nur, beyazlar içinde hayalini kurduğu gelinliği giyerek salona girdi. Bu özel anlara tanıklık eden davetliler duygusal anlar yaşarken, anne Fatma Bahçeci de gözyaşlarını tutamadı. Kızını gelinlik içinde gören Fatma Bahçeci'nin mutluluğu ve duygulanması, etkinliğe katılan herkesi derinden etkiledi.

Pasta kesimi ve müzik eşliğinde yapılan kutlamalarla devam eden etkinlik, hem Nisan Nur hem de ailesi için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti. - GAZİANTEP