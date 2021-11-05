Üye Girişi
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

05.11.2021 12:46
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

Aksaray'da Kızılay Haftası etkinliğinde eline aldığı mikrofonla Kızılay'ı anlatan Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı.

Aksaray'da Kızılay Haftası etkinliğinde eline aldığı mikrofonla Kızılay'ı anlatan Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı. Konuşmasının ardından okul bahçesinde oyun havası eşliğinde oynayan Down Sendromlu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray'da özel öğrencilere eğitim veren Hacı Ömer Usluer Özel Uygulamalı Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine Kızılay Haftası nedeniyle "Türk Kızılay" konulu eğitim verildi. Kızılay Aksaray Şubesi ve okul yönetiminin ortaklaşa düzenlediği eğitim kapsamında bilgiler alan özel öğrenciler, eğitimin ardından bir kutlama programı düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan programda özel öğrenciler aldıkları eğitimin ardından öğrendiklerini hem resim yaparak hem de anlatarak davetlilere sundu. Aldığı Kızılay eğitiminin ardından davetlilerin önüne çıkan ve mikrofonu eline alan Down Sendromlu Ali Yücesoy (19) yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran baraktı. Dilinin döndüğü kadarıyla Kızılay'ı anlatmaya çalışan Down Sendromlu Yücesoy konuşmanın ardından arkadaşlarıyla okul bahçesinde müzik eşliğinde oynadı. Özel öğrencilerin doyasıya eğlendiği kutlama programında okul çevresine tabaklarda kedi ve köpek maması bırakıldı. Ardından Kızılay görevlileri tarafından özel öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Program kapsamında bilgiler veren okul müdürü Deniz Han, "Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Okulu olarak bugün Kızılay ile birlikte Kızılay Haftasını kutladık. Okulumuz 150 öğrenciden oluşup 4 ayrı bölümü bulunmaktadır. 50'ye yakın personelimiz vardır. Burada öğrencilerimizin akademik eğitiminin dışında mesleki eğitim de verilmektedir. Okulumuzda bir farkındalık oluşsun diye Kızılay Haftası kutlaması yapıldı. Resim sergisi açtık. Biz sadece insanlara değil aynı zamanda hayvanlara da önem veriyoruz. Bu kapsamda da bir farkındalık oluşturmak için köpek ve kedi maması okul bölgesine bırakıldı" şeklinde konuştu.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise "Özel talebelerimizle bir araya gelerek Kızılay'ın ne olduğunu anlattık. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı
Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı

Kızılay Haftası, Aksaray, Kızılay, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu 12:20 Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans 11:42 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı MSB sosyal medyadaki 11:02 MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider

Son Dakika Haberleri
12:44 Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Cübbeli Ahmet, Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi         
12:45
Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti         
12:23
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı         
12:02
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu öğrenci yaptığı konuşmayla herkesi kendine hayran bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement