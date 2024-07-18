Down sendromlu Zeynep\'e anlamlı hediye

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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, down sendromlu 16 yaşındaki Zeynep'in yüzünü güldürecek anlamlı bir hediye verdi. Başkan Kul, Zeynep'in evinin bahçesine kurulacak bir salıncak hediye ederek, onun mutluluğuna ortak oldu.

Samsun'un Terme ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşayan Faruk ve Şaduman Depe çiftinin 16 yaşındaki down sendromlu çocukları Zeynep'e Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan anlamlı bir hediye geldi. Oyun parklarındaki salıncakları çok seven Zeynep, toprak ve kum hassasiyetinden kaynaklı salıncaklara binemiyordu. Ailenin talebi üzerine çalışmalarına başlayan Terme Belediyesi ekipleri Zeynep için bir salıncak temin ederek, ona hediye etti.

Salıncağın kurulumunda Zeynep'in mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi de Başkan Kul'a teşekkürlerini iletti. Başkan Kul, "Zeynep'in mutluluğu bizim için çok önemli. Onun yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük ödül. Terme Belediyesi olarak, her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın yanındayız. Onların Terme'deki her imkandan faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeynep özel bir çocuğumuz özel hassasiyetleri var ve bundan kaynaklı oyun parklarından faydalanamıyordu. Bizler de gerekli çalışmaları yaparak ona en sevdiği oyun parkı oyuncağı olan bir salıncak hediye ettik" dedi.

Zeynep'in ailesi, Başkan Kul'un bu anlamlı hediyesi için büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkanımız Şenol Kul'a bu nazik ve düşünceli davranışı için çok teşekkür ediyoruz. Zeynep'in mutluluğu bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

Terme Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluğunu sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. - SAMSUN