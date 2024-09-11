Downtown'da Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Downtown'da Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi

Geniş Video İzle

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümüne özel sergi Downtown'da açıldı

11.09.2024 19:09  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Downtown'da Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümüne özel sergi Downtown'da açıldı

BURSA - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü çerçevesinde, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bursa İl Kültür Müdürlüğü Müze Pars Downtown ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleşen sergiye Bursa protokolü ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümünde Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Açılan sergiye Bursa protokolü ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, sergi açılışını Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez ve sanatçı Şevval Sam yaptı. Sergi, kurdele kesimi sonrası vatandaşların beğenisine sunuldu.

Öte yandan, sergi açılışında konuşan Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, "Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla, bu sergiyi açtık. Bu sergideki amacımız, kültürümüzü ve geçmişimizi yeni nesillere aktarmak. Bu toplumun nereden nereye geldiğini unutturmamaya çalışıyoruz. Sergimiz ay sonuna kadar açık kalacak. Sergimizde, Bursa'nın düşman işgalindeyken, düşman işgali sonrası ve Atatürk'ün geldiği zamanlarda çekilmiş yaklaşık 30 adet fotoğrafı var. Ayrıca, o dönemde çıkan Osmanlıca gazete fotoğrafları da mevcut" diye konuştu.

Ayrıca, sergi açılışına gelen Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, "Her zaman olduğu gibi kültürel etkinlikler, bakanlığımızın en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. Downtown sadece bir alışveriş merkezi değil. Müzesi, kültür sanat ve etkinlikleriyle önemli bir merkez. Sergimizi burada açmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Bursa'nın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla hazırlanmış olan sergimizi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'müz ile ortak açmış bulunuyoruz. 11 Eylül'de bu sergiyi açmak bize de mutluluk verdi. Böyle özel bir mekanda sergimizi açmaktan mutluyuz. Tüm Bursa halkını bu sergiye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Downtown'da Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Downtown'da Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement