DPÜ İnovasyon ve Liderlik Topluluğu\'ndan Belediye Ziyareti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Ercan Taşkın ve DPÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Liderlik Topluluğu, belediyeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, topluluğun bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal ve akademik çalışmalar ile öğrencilerin kariyer gelişimine sağladığı katkılar ele alındı. Başkan Eyüp Kahveci'nin heyetle yapığı görüşmede, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Kasis' etkinliği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Topluluğun 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğü çalışmalara dikkat çekilirken, gelecekte gerçekleştirecekleri projelere yönelik destek mesajı verildi. - KÜTAHYA