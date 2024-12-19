DPÜ İnovasyon ve Liderlik Topluluğu'ndan Belediye Ziyareti - Son Dakika
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DPÜ İnovasyon ve Liderlik Topluluğu'ndan Belediye Ziyareti

DPÜ İnovasyon ve Liderlik Topluluğu\'ndan Belediye Ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademisyenleri ve İnovasyon ve Liderlik Topluluğu, belediyeyi ziyaret ederek sosyal ve akademik çalışmalarını anlattı ve 'Kasis' etkinliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

19.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Ercan Taşkın ve DPÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Liderlik Topluluğu, belediyeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, topluluğun bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal ve akademik çalışmalar ile öğrencilerin kariyer gelişimine sağladığı katkılar ele alındı. Başkan Eyüp Kahveci'nin heyetle yapığı görüşmede, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Kasis' etkinliği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Topluluğun 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğü çalışmalara dikkat çekilirken, gelecekte gerçekleştirecekleri projelere yönelik destek mesajı verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ İnovasyon ve Liderlik Topluluğu'ndan Belediye Ziyareti - Son Dakika

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