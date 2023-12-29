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DPÜ Öğrencileri Şehitleri Anmak İçin Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
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DPÜ Öğrencileri Şehitleri Anmak İçin Yürüyüş Gerçekleştirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türk bayraklarıyla Rektörlüğe kadar yürüdü ve Dumlupınar Anıtı önünde şehitler için çiçek bıraktı. Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

DPÜ Öğrencileri Şehitleri Anmak İçin Yürüyüş Gerçekleştirdi
29.12.2023 - 12:47,
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri vatan uğrunda canlarını feda eden şehitleri anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin önünde buluşan onlarca öğrenci, ellerindeki Türk bayraklarıyla buradan Rektörlüğe hareket etti. Dumlupınar Anıtı önünde son bulan yürüyüşün arından öğrenciler anıt önüne fotoğrafları konan şehitler için çiçekler bıraktılar.

Yürüyüş, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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