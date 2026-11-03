DPÜ Rektörü Kızıltoprak, yeni İl Müftüsü İzmirli\'ye hayırlı olsun dileklerini iletti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftülüğü görevine yeni atanan Hasan İzmirli'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hasan İzmirli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. İl Müftülüğü makamında gerçekleşen ziyarette Kızıltoprak, Hasan İzmirli'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti. Ziyarette, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ve kurumsal iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede özellikle eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerin yanı sıra toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu. İki kurum arasında geliştirilebilecek iş birliklerinin şehrin sosyal ve kültürel yaşamına sağlayabileceği katkıların da gündeme geldiği görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite ile İl Müftülüğü arasındaki iletişim ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kurumlar arasındaki güçlü iletişimin Kütahya'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Kızıltoprak, İl Müftüsü Hasan İzmirli'ye nazik ev sahipliği ve gerçekleştirdikleri verimli sohbet dolayısıyla teşekkür etti. Rektör Kızıltoprak, Hasan İzmirli'ye yeni görevinde üstün başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.