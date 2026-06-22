Dr. Ahmet Hasanov Yeni Başmüftü - Son Dakika
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Dr. Ahmet Hasanov Yeni Başmüftü

22.06.2026 11:20
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Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'ne Dr. Ahmet Hasanov seçildi, gençlerle çalışmayı hedefliyor.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine Dr. Ahmet Hasanov seçildi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Başkent Sofya'da düzenlenen Milli Müslüman Konferansı'nda yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi. Konferansta yapılan seçim sonucunda yeni Başmüftü olarak Dr. Ahmet Hasanov seçildi. Toplam bin 33 kayıtlı delegenin katıldığı konferansta, 700'den fazla delegenin açık oyu ile seçilen Hasanov, görevini uzun yıllardır Başmüftülük yapan Dr. Mustafa Hacı'dan devralacak. Başmüftülük için aday olan Vedat Ahmet ise, seçimlerin gizli değil açık oylama ile yapılmasına yönelik tartışmaların ardından adaylıktan çekildi.

"Gençlerle daha fazla çalışacağız"

Seçimin ardından yaptığı açıklamada Hasanov, öncelikli hedeflerinin gençlerin ahlaki değerlerle yetiştirilmesi olduğunu belirterek, "Gençlerle daha fazla çalışacağız, halkımızın yanında olacağız ve sorunlara çözüm üretmek için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Konferansta ayrıca Yüksek Müslümanlar Şurası Başkanlığı görevine eski Başmüftü Dr. Mustafa Hacı seçildi. Bu görev için aday olan Plevne Bölge Müftüsü Murad Boşnak da oylama usulüne itiraz ederek adaylıktan çekildi.

Ahmet Hasanov kimdir?

1977 yılında Bulgaristan'ın Omurtag kentinde doğan Dr. Ahmet Hasanov, Şumnu'daki Nüvvab İslam Lisesi'nden mezun olduktan sonra Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü tamamladı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yapan Hasan, çeşitli dönemlerde imamlık, vaizlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulundu. - SOFYA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Ahmet Hasanov Yeni Başmüftü - Son Dakika

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