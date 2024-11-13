Dr. Demirci, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Dr. Demirci, Öğrencilerle Buluştu

Dr. Demirci, Öğrencilerle Buluştu

Uzman Doktor Muhammed Taha Demirci, öğrencilerle sağlıklı yaşam ve dini eğitim konularını paylaştı.

13.11.2024 10:44
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Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Taha Demirci, öğrencilerle buluştu.

Türkeli Suffe Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda "Her Ay Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında bu ay Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Çocuk Doktoru Muhammed Taha Demirci konuk oldu. Programa İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü de eşlik etti.

Suffe Yatılı Kız Kur'an Kursu Konferans Salonunda düzenlenen programda, kendisi aynı zamanda hafızlık eğitimi almış bir doktor olan Muhammed Taha Demirci, davete icabet ederek öğrencilerle buluştu. Hoş sohbeti ve bilgi dolu sunumuyla öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olan Demirci, tıp ve dini eğitim arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu ve öğrencilik yıllarındaki deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin sağlıklı yaşam, çocuk sağlığı ve dini eğitim konularında önemli bilgiler edindiği bu özel etkinlik, öğrencilerin moral ve motivasyonuna olumlu katkılar sağladı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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