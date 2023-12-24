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DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum'da önemli bir projeye imza attı - Son Dakika
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DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum'da önemli bir projeye imza attı

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un Yakutiye, Aziziye, Palandöken ve Aşkale ilçelerini kapsayan 46 köy için önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında kaba tesviye yapımı, tarla içi yol yapımı, arazi temizliği, kazı ve dolgu yapılması, anların kaldırılması, drenaj borusu döşenmesi ve mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması planlanan süre ise 800 gün.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum\'da önemli bir projeye imza attı
24.12.2023 - 09:45,
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DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Yakutiye, Aziziye, Palandöken ve Aşkale'yi kapsayan 46 köy için önemli bir projeye imza attı.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü "Erzurum Sakalıkesik ve Ortabahçe Sulamaları AT ve TİGH 2. Kısım" işinin sözleşmesi, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve firma yetkilileri arasında imzalandı.

İş kapsamında; 6 Milyon m kaba tesviye yapımı, 600 Km. tarla içi yol yapımı, 500 bin m arazi taşlarının temizliği, 500 bin m kazı ve dolgu yapılması, 4 bin 700 Km anların kaldırılması, 30 km drenaj borusu döşenmesi ve toplam 46 mahallede (Yakutiye, Aziziye, Palandöken, Aşkale) ise mühendislik hizmetleri yapılacak. Sözleşme bedeli 217.280.008 TL olup, 800 günde tamamlanması planlanıyor. Toplamda 515.110 dekar arazi Tarla İçi Geliştirme Hizmeti (TİGH) yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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