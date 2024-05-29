DSÖ, Gazze'nin kuzeyine tıbbi malzeme ulaştırdı - Son Dakika
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Yerel

DSÖ, Gazze'nin kuzeyine tıbbi malzeme ulaştırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'ne tıbbi malzeme teslim etti. Bu teslimat, 2 hafta içinde şeridin kuzey kesimine yapılan ilk tıbbi malzeme ulaştırma görevi oldu. Teslimat kapsamında 15 bin litre yakıt, 14 hastane yatağı, ilaç ve travma malzemeleri bulunuyor. Ancak kontrol noktasındaki gecikmeler ve güvenli erişim sorunları nedeniyle yakınlardaki bir hastaneye ulaşılamadı. DSÖ Genel Direktörü, Gazze'nin enkaz ve yıkıntılarla dolu olduğunu belirterek ateşkes çağrısında bulundu.

29.05.2024 17:22
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 hafta sonra ilk kez Gazze'nin kuzeyine tıbbi malzeme ulaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DSÖ'nün Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'ne tıbbi malzeme teslim ettiğini ve bu teslimatın 2 hafta içinde şeridin kuzey kesimine ilk kez tıbbi malzeme ulaştırıldığını söyledi. Ghebreyesus açıklamasında, "DSÖ devam eden yoğun çatışmaların ortasında Gazze şehrindeki Al-Ahli Hastanesine ulaşmayı başardı. Bu, 13 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılan ilk görev" dedi.

Ghebreyesus, 15 bin litre yakıt, 14 hastane yatağının yanı sıra bin 500 insanın ihtiyacını karşılayacak ilaç ve travma malzemesinin teslim edildiğini aktararak, "Al-Ahli Hastanesi, temel cerrahi malzemelerden yoksun olarak tasarlandığından iki kat daha fazla insana hizmet veriyor. Uzman personel bulunmaması nedeniyle akşamları hayat kurtaracak ameliyatlar yapılamıyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, kontrol noktasındaki gecikmeler nedeniyle yakınlardaki bir hastaneye ulaşılamadığını ifade ederek, yollardaki tahribatın yanı sıra yakıt ve güvenli erişimin bulunmaması nedeniyle kuzeye doğru hareket etmenin zor olduğunu sözlerine ekledi. Kentin enkaz ve yıkıntılar ile dolu olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ateşkes çağrımızı yineliyoruz" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DSÖ, Gazze'nin kuzeyine tıbbi malzeme ulaştırdı - Son Dakika

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