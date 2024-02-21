DSÖ Genel Direktörü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ve insani durumun insanlık dışı olduğunu ve kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz üç gün boyunca DSÖ ve ortakları Gazze'nin güneyindeki Nasser Tıp Kompleksi'ne çok sayıda acil durum misyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 111 hasta ve yaralı ile en az 15 doktor ve hemşire hastanede bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi artık çalışmadığı için DSÖ, birçoğu yürüyemeyen hastaların taşınmasına yardımcı oldu" dedi.
Daha geniş bir açıdan bakıldığında Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bölgenin büyük bir kısmı yıkıldı, 29 binden fazla insan öldü, çok daha fazlasının kayıp olduğu tahmin ediliyor ve çok daha fazlası da yaralı. Savaş başladığından bu yana şiddetli yetersiz beslenme oranı dramatik bir şekilde artarak bazı bölgelerde yüzde 1'in altından yüzde 15'in üzerine çıktı ve daha fazla hayatı riske attı. Bu rakam savaş devam ettikçe ve tedarik kesintiye uğradıkça artacaktır" dedi.
Dünya Gıda Programı'nın Gazze'nin kuzeyine yardım sokamamasını kaygıyla izlediklerini belirten Ghebreyesus, "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; insanlar yiyecek ve su bulamıyor ya da yürüyemeyen insanlar bakım alamıyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; sağlık çalışanları işlerini yaparken bombalanma riski altında? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, hastaları kurtarmaya yardımcı olacak daha fazla güç veya ilaç olmadığı için hastaneler kapanmak zorunda kalıyor ve askeri güç tarafından hedef alınıyor?" dedi.
Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Rehinelerin serbest bırakılmasına, bombardımanların durdurulmasına ve sınırsız insani yardım erişimine ihtiyacımız var. İnsanlık galip gelmeli" dedi. - CENEVRE
Son Dakika › Yerel › DSÖ Genel Direktörü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?