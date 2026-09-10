DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Putul, yolsuzluk soruşturmaları sonrası istifa etti - Son Dakika
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DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Putul, yolsuzluk soruşturmaları sonrası istifa etti

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DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Saima Wazed Putul, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından görevinden istifa etti. İstifa mektubunda DSÖ liderliğine güvenini kaybettiğini ve yaklaşık 1 yıldır ücret alamadığını belirten Putul'un ardından bölge direktörlüğü için yeni seçim süreci başlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Saima Wazed Putul, DSÖ ve Bangladeşli yetkililer tarafından hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından görevinden istifa etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) deprem yaşandı. Bangladeş'in devrik başbakanı Şeyh Hasina'nın kızı olan DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Saima Wazed Putul, DSÖ ve Bangladeşli yetkililer tarafından hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından görevinden istifa etti. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ulaştığı istifa mektubuna göre Putul, kararını çarşamba günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a iletti. Putul mektubunda, görevini etkili bir şekilde yapmasının engellendiğini savunarak, "DSÖ liderliğine olan tüm inancımı ve güvenimi kaybettim. Ayrıca, beni ücretsiz izne ayırma kararınızın ardından yaklaşık 1 yıl boyunca hiçbir ücret alamadığım için finansal durumum sürdürülemez hale geldi. Bu şartlar altında kenara çekilmeyi seçiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni bölge direktörü seçilecek

Hakkındaki iddiaları reddeden ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçınan Putul'un istifasının ardından, DSÖ'nün bölge direktörlüğü için yeni bir sürece girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre örgütün 12 ekimde yeni adaylıkları duyurması, aralık ayında başvuruları incelemesi ve 24 Ocak'ta da seçime gitmesi planlanıyor.

Yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmişti

Bangladeş'te 2024 yılının ortalarında patlak veren kanlı ayaklanmaların ardından devrilen eski Başbakan Şeyh Hasina'nın kızı olan Putul, 2024 yılında 5 yıllık bir süre için DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü görevine getirilmişti. Putul, Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun sahtekarlık iddiasıyla hakkında dosya hazırlamasının ardından, geçtiğimiz yılın temmuz ayında DSÖ tarafından görevinden uzaklaştırılarak ücretsiz idari izne çıkarılmıştı. Putul'un Çin seyahati ile ilgili finansal usulsüzlük yaptığı, akademik unvanlarını yanlış yansıttığı ve Bangladeş'te yasa dışı yollarla arazi edindiği öne sürülmüştü.

Suçlamaları reddetmişti

Putul ise avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Putul, seyahat harcamalarındaki 901 dolarlık şüpheli tutarsızlığın bir asistanın idari hatasından kaynaklandığını, otizm alanındaki çalışmalarından dolayı aldığı fahri doktorayı en başından beri şeffaf biçimde bildirdiğini ve iddialara konu araziyi DSÖ'ye katılmadan önce yasalara uygun olarak edindiğini öne sürmüştü.

Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Güneydoğu Asya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Putul, yolsuzluk soruşturmaları sonrası istifa etti - Son Dakika

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