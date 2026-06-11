DTM Enerji'de Görev Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTM Enerji'de Görev Değişikliği

DTM Enerji\'de Görev Değişikliği
11.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Caf, DTM Enerji'nin Koordinatörlüğüne atandı; malzeme tedarik süreçlerine katkı sağlayacak.

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik malzeme tedarik faaliyetleri yürüten DTM Enerji Yatırımlarında önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Şirket Koordinatörlüğü görevine, malzeme alanındaki akademik birikimi ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle dikkat çeken Murat Caf atandı.

Son olarak Aras EDAŞ bünyesinde Kurumsal Gelişim ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü olarak görev yapan Murat Caf, 15 yılı aşkın meslek hayatı boyunca süreç yönetimi, kurumsal gelişim ve operasyonel verimlilik alanlarında başarılı çalışmalara imza attı. Organizasyonel dönüşüm projeleri ve verimlilik odaklı uygulamalarda aktif rol üstlenen Caf'ın, özellikle malzeme alanındaki akademik birikimi ve teknik uzmanlığıyla yeni görevinde malzeme tedarik süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Malzeme alanındaki akademik birikimiyle öne çıkıyor

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Murat Caf, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede malzeme alanında tamamladı. Malzeme bilimi üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Caf'ın uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunuyor. Halen doktora eğitimine devam eden Caf, akademik bilgi birikimini profesyonel deneyimiyle birleştirerek sektöre katkı sunmayı sürdürüyor.

Özellikle malzeme teknolojileri, malzeme performansı ve tedarik süreçleri konularındaki teknik ve akademik birikimiyle dikkat çeken Murat Caf'ın, DTM'de yürüteceği çalışmalarla malzeme yönetimi ve tedarik süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sektör bünyesinde yetişen ve farklı sorumluluk alanlarında deneyim kazanan yöneticilerin yeni görevlerle desteklenmesi, kurumsal gelişim anlayışının önemli bir parçası olarak görülürken, gerçekleştirilen bu atamanın elektrik dağıtım sektörünün stratejik hedeflerine ve operasyonel başarısına önemli katkılar sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTM Enerji'de Görev Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:14:16. #7.13#
SON DAKİKA: DTM Enerji'de Görev Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.