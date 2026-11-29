Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle bölgesel kalkınmanın mümkün olacağını belirtti ve oda ile iş dünyası temsilcilerine ortak çalışma çağrısında bulundu. Kaya, yeni dönemde dört yıllık bir çalışma perspektifi oluşturacaklarını ifade ederek kentin ekonomik sorunlarının yanı sıra bölgesel kalkınma, altyapı, yatırım ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konulara odaklanacaklarını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Kasım ayı Meclis toplantısını Mardin'de yapmasının ardından Meclis üyelerine yönelik iki günlük bir oryantasyon programı gerçekleştirdi. Programda Meclis üyeleri, odanın kurumsal yapısı, çalışma sistemi ve iş dünyasına sunduğu hizmetler konusunda bilgilendirilirken yeni dönemin hedefleri, bölgesel iş birliği ve ortak çalışma anlayışı da ele alındı. Toplantıda ayrıca geçmişte yapılan çalışmalar ile odanın gelecekte yürüteceği projelere ilişkin detaylı bir bilgi sunumu gerçekleştirildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, programdaki konuşmasında Mardin'de bir araya gelmenin sadece bir Meclis toplantısı ve eğitim programı olmadığını, bölge odaları ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

"Bölgesel kalkınmayı Diyarbakır ekseninde ele alamayız"

Kaya, bölge odaları arasındaki ilişkilerin ticari, mesleki ve kurumsal düzeyde geliştirilmesi gerektiğini belirterek kentlerin birbirinden bağımsız hareket etmek yerine ortak çalışma mekanizmaları oluşturmasının önemine dikkat çekti. Kaya, "Bölge odalarıyla ticari ilişkilerimizi, kişisel ticari ilişki, meslek komite ilişkisi, meclis ilişkisini geliştirelim. Kendi içimizde kuralım. Biz burada bölgesel kalkınma modeli tarif ediyorsak, bölgede iş sadece Diyarbakır eksenine bakarsak güçlü yapılar, Türkiye'de rekabet edecek güçlü yapılar oluşturamayız" dedi.

Bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya konulabilmesi için iş dünyasının birbirini daha yakından tanıması, ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. DTSO'nun yeni dönem çalışmalarına da değinen Kaya, oda bünyesinde kurulan komisyonların hem üyelerin ekonomik ve finansal sorunları hem de kentin genel sorunları üzerinde çalışacağını belirtti. Kaya, odanın sorumluluğunun yalnızca üyelerin günlük ticari sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal gelişimini ilgilendiren konularda da çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Yeni dönemin yol haritasının dört yıllık bir perspektifle hazırlanacağını belirten Kaya, organların ve bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından stratejik planın oluşturulacağını, 2027 yılı yatırım bütçesinin de bu hedefler doğrultusunda şekillendirileceğini kaydetti.

Kaya, konuşmasında Amed Sportif Faaliyetler'in kent kimliği ve toplumsal yaşam bakımından taşıdığı öneme de değindi. Kulübün Süper Lig hedefinin Diyarbakır açısından önemli olduğunu belirten Kaya, Amed Sportif Faaliyetler'in başarısının sadece sportif sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. İş dünyasının kulübe desteğinin önemine dikkat çeken Kaya, DTSO olarak Amed Sportif Faaliyetler'in yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Kaya, toplantıya ev sahipliği yapan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik'e de teşekkür etti.

DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, iki gün süren oryantasyon programının kapanışında yaptığı konuşmada, Meclis üyelerinin kent ekonomisi ve toplumsal yaşam üzerindeki sorumluluklarına dikkat çekti. Böyle bir programı seçimlerin hemen ardından düzenlemeyi planladıklarını hatırlatan Arslantaş, programın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkı sunan Meclis üyeleri ile oda çalışanlarına teşekkür etti. Arslantaş, DTSO'nun çalışmalarının yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığını belirterek odanın geçmiş dönemlerde sosyokültürel faaliyetlerden kadın çalışmalarına kadar birçok alanda sorumluluk üstlendiğini söyledi. Odanın kent yaşamının farklı alanlarına dokunan bir kurum olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Sadece ekonomik gelişimi sağlamıyoruz, sadece artı değer sağlamıyoruz. Aslında sadece ekonomi çalışmıyoruz, birçok alana dokunuyoruz" diye konuştu.

Arslantaş, Diyarbakır'ın tarihsel, kültürel ve politik konumunun daha geniş bir perspektifle hareket etmeyi zorunlu kıldığını ifade ederek kentin ekonomik, tarımsal, sanayi ve turizm potansiyelinin ortak çalışmalarla açığa çıkarılabileceğini belirtti.

"Üyelerimizle oda yönetimi arasında köprüyüz"

Meclis üyelerinin, temsil ettikleri sektörlerdeki üyelerle oda yönetimi ve çalışanları arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Arslantaş, bu sorumluluğun etkin biçimde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. "Bizler de kendi sektörümüzdeki ekonomik alandaki üyelerimizle Ticaret Odası yönetimi ve çalışanı arasındaki köprüyüz" diyen Arslantaş, Meclis üyelerine komite toplantılarına düzenli katılma, sektör temsilcileriyle iletişimi güçlendirme ve üye ziyaretlerine başlama çağrısı yaptı.