DTSO, Gümrük Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırıyor - Son Dakika
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DTSO, Gümrük Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırıyor

DTSO, Gümrük Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda Meclis Başkanı Tanju Acar'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

30.01.2025 20:39
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda Meclis Başkanı Tanju Acar'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında ilk gündem maddesi olarak DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ocak ayı Yönetim Kurulu Faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Toplantının devamında aylık mizanlar hakkında görüşmeler yapılırken, 6. Meslek Komitesi'nin 2025 yılı azami fiyat listesi de oylanarak yürürlüğe alındı.

Gündem maddelerinin ardından yapılan değerlendirmelerde yasal kuruluş işlemleri tamamlanan ve önümüzdeki günlerde geçici hizmet alanlarında faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğü Gümrük Müdürlüğü konusunda DTSO Gümrük Müdürlüğü Komisyonunun hazırlıkları Komisyon üyesi Ümit Çengel tarafından meclis üyelerine aktarıldı. Alanların azami faydalı kullanılabilmesi ve geçici olması dolayısıyla en az yatırım maliyetiyle alanların oluşturulabilmesi amacıyla örnek alanları ziyaret ettiklerini belirten Çengel, Bozüyük'teki alanın Düzce'de yapılması planlanan alan niteliklerine uygun olduğunu, burada yapmış oldukları incelemeler sonucunda yatırım fiyat çalışması yaptıklarını belirtti.

Ümit Çengel, geçici ve kalıcı gümrük, antrepo ve depolama alanlarından DTSO'nun da gelir elde edebileceğini belirterek, Düzce'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Gümrük Müdürlüğü'nün Düzce'ye kazandırılması için mümkün olduğunca acele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Olağan meclis toplantısı güncel gündem konularının görüşülmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DTSO, Gümrük Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırıyor - Son Dakika

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