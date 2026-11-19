Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) yeni dönemde oluşturulan inşaat komisyonu, oda yeni hizmet binası, DOSKİM ve Düzce Gümrük Müdürlüğü inşaatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, Komisyon Üyeleri, Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın ve ilgililer katıldılar. Toplantıda DOSKİM inşaatı ve projesi ile ilgili gelinen nokta, protokol kapsamı, yapılması gereken iş ve işlemler, Gümrük Müdürlüğü alanındaki altyapı hazırlıkları, önümüzdeki günlerde yapılacak olan işlemler ile DTSO yeni hizmet binasında devam eden iş ve işlemler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.