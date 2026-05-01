DTSO Meclisi Kusursuz Kafe\'de yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve down sendromlu bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'de gerçekleştirildi. Toplantıda Antalya'da gerçekleştirilen fuar konuşuldu.

DTSO meclisi bir ilk yaparak bu ayki meclis toplantısını Kusur Kafe'de gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Tanju Acar, meclis gündemini katılımcılara aktardıktan sonra ilk sözü faaliyetlerini aktarmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a verdi.

Erdoğan Bıyık, ay içinde gerçekleşen faaliyetleri meclis üyelerine aktardı. Ay içinde imzalanan İhracat Akademisi protokolü, Gümrük Müdürlüğü konusundaki son gelişmeler ve ay içinde katılınan programlar konusunda meclis üyelerine bilgiler veren Bıyık, etkinliklere katılan meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis Toplantısında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Görkem Dalkıran, bu yıl için açıklanan ve destek kapsamına alınan Kalkınma Hamlesi programıyla ilgili meclis üyelerine sunum yaptı.

Fuar raporu açıklandı

22-26 Nisan tarihlerinde Antalya gerçekleştirilen ve Düzce'nin DTSO koordinesinde katılım sağladığı 17. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili rakamları meclis üyelerine aktaran Başkan Erdoğan Bıyık, protokol, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, personel, kooperatifler ve katılımcı firmalar dahil toplam 100 kişilik kafileyle fuara güçlü bir katılım yapıldığını, fuar dahilinde 13 katılımcı firma ile birçok görüşmeye aracılık edildiğini ve bunun neticesinde 5 firmanın online pazaryeri firmalarıyla anlaşma yaptığını, 4 firmanın da fuardaki diğer firmalar ile tedarik anlaşmaları yaptığını ifade etti.

350 bin kişi ziyaret etti

Beş gün süren fuarda yaklaşık 350 bin ziyaretçinin ağırlandığını hatırlatan Bıyık, maddi anlamda daha önce mecliste onayı alınan bütçeye uygun hareket edildiğini ve fuarının toplam giderinin 2 milyon 858 bin 268 lira olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca fuarı destekleyen firmalar ve diğer paydaşların tedarik ettiği 273 bin 350 TL değerindeki yöresel ürünler de 5 gün süren fuar boyunca ziyaretçilere ikram edildi. Yapılan harcamaların sadece oda kasasından çıkmadığını, OSB'ler ve diğer paydaşların da mali katkıları olduğunu söyleyen Bıyık, DTSO koordinasyonunda büyük başarıyla tamamlanmış olan fuarla alakalı yapılan dezenformasyonla ilgili hukuki süreci başlattıklarını ifade etti.

Olağan Meclis Toplantısı, oda komisyonlarının faaliyetlerini aktarması ve aylık ekonomik raporların görüşülmesi ile sona erdi. - DÜZCE