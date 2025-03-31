Düğün Salonları Bayramla Yüzde 100 Doldu

Ramazan ayı dolayısıyla bir süre istedikleri oranda doluluğu yakalayamayan düğün salonları, bayramla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Diyarbakır'da Ramazan ayı nedeniyle düğün sezonu kapanmıştı. Bayramın birinci gününden itibaren düğün salonlarına akın eden gelin ve damat adayları rezervasyon bulmakta zorlanıyor. Düğün salonu işletmecileri bayramın birinci gününden itibaren nisan ayı da dahil bir ay boyunca salonların rezervasyonlu olduğunu söyledi. Düğün salonları farklı kampanyalar yaparak düğün sezonunu daha da canlandırmayı planlıyor.

Düğün salonu işletmecisi ve ses sanatçısı olan Şehmuz Özbay, Ramazan ayında düğün olmadığından dolayı düğünlerin bayram ve bayramdan sonraki aylara sarktığını, yoğun talebin olduğunu söyledi. Özbay, "Gelin ve damatlarımıza da güzel kampanyalar sunuyoruz. Talep çok var salonumuza. Bayramın birinci gününden itibaren çok fazla yoğunluk var bu ay ve bir sonraki ay içerisinde. Düğünü olan gelin ve damatlarımız bir an önce tarihlerinizi ve yerinizi ayırın fiyat güncellemesi gelebilir" dedi. - DİYARBAKIR