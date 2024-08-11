Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Yerel

Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü'nün ardından Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında şüpheli olarak Muhterem D. gözaltına alındı.

11.08.2024 16:18
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Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü'nün ardından Bilal Yetim 'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam ilçenin Ören Beldesi'nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu merminin isabet ettiği Hüseyin Ölçücüve Bilal Yetim'e başından isabet etti. Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bilal Yetim'de aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Eynesil, Giresun, Ören, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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