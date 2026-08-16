Düğünde Motosiklet Şovları

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaevine giren Oğuzhan Türk ile Gülizar Kavcı'nın düğününde gelin arabası yerine yarış motosikleti kullanıldı. Çift ve arkadaşlarının düğün salonuna motosikletlerle girişi renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçe ilçesinde Türk ve Kavcı ailelerinin evlatları Oğuzhan Türk ile Gülizar Kavcı, yakınları ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Motosiklet tutkunu çift, klasik gelin arabası yerine yarış motosikletini tercih etti. Düğün salonuna yarış motosikletiyle gelen çifte, motosikletli arkadaşları da eşlik etti. Sosyal medya fenomenleri ve motosiklet tutkunlarının da katıldığı düğünde gerçekleştirilen motosiklet gösterileri davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı. Motor sesleri, müzik ve davetlilerin alkışlarıyla birleşirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Alışılmışın dışında gerçekleştirilen düğün, çiftin ve arkadaşlarının motosikletlerle salona girişi ve motosiklet şovlarıyla davetlilerin yoğun ilgisini çekti.

Sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Eda Akgün, "İstanbul'dan Osmaniye'nin Bahçe ilçesine Oğuzhan Türk Beyefendi için geldim. Kendisi çok güzel bir organizasyon planlamış. Burada motosiklet şovları yaptık. Bu kadar güzel bir şekilde motosiklet topluluğunun toplaması. Tüm Osmaniye'nin motosiklet kullanıcılarını burada bir arada görmek beni çok mutlu etti." Diye konuştu.