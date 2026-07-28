Düğünde Sağanak ve Panik! - Son Dakika
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Düğünde Sağanak ve Panik!

Düğünde Sağanak ve Panik!
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Samsun'da yağmur nedeniyle çadır devrildi, gelin ve damat eğlenceye devam etti.

Samsun'da sağanak yağışın etkisiyle bir düğün töreninde çadırın tavanı davetlilerin üzerine devrildi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tente yeniden düzeltilirken, gelin ve damat eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Samsun'da yağmurun etkisiyle düğün alanını örten germe tente üzerinde su birikti. Biriken suyun ağırlığı nedeniyle tente bir anda aşağı doğru sarkarak gelin, damat ve davetlilerin üzerine devrildi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, davetliler tenteyi elleriyle yukarı kaldırarak biriken yağmur suyunun tahliye edilmesini sağladı.

Tentenin yeniden düzeltilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü. Gelin ve damat ile davetliler, yaşanan kısa süreli paniğin ardından müzik eşliğinde eğlenceye devam etti.

O anlar ise düğüne katılan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Samsun, Yaşam, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğünde Sağanak ve Panik! - Son Dakika

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