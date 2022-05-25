Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı

25.05.2022 15:41
Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı

Karabük'te bazı dükkanları kapı kapı gezerek zarf içerisinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük'te bazı dükkanları kapı kapı gezerek zarf içerisinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük'te 10 gün önce sabahın erken saatlerinde bir hayırsever Bayır Mahallesi Gökalp ve Kemal Güneş Caddesi ile Ankara Caddesi üzerinde bulunan bazı dükkanlara gizlice zarf bırakmıştı. Dükkanlarını açan esnaflar buldukları zarfın içerisinde 5 TL para ve 'Siftah benden bereketi Allah'tan. Hayırlı işler' yazılı notla karşılaşırken, hayırseverin kim olduğu merak uyandırmıştı.

Güvenlik kamerası incelemelerinde hayırseverin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık'ın olduğu ortaya çıktı.

Gelenek ve görenekleri korumak adına böyle bir şey yaptığını aktaran Erol Işık, "Bir kuaför arkadaşına ziyarete gittiğin uzatılan kredi kartının tuhafına gittiğini belirten Işık, "Önceden insanlar sabah gelen müşteri olmasa bile gelen insanların dükkanlara en azından siftah parası dediğimiz bozuk para bırakırdı. İnsanlara siftahın ne kadar önemli olduğunu göstermek için de arkadaşlarla böyle bir şey planladık" dedi.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - İHA)

Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı
Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı
Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLAR
500
Ümraniye'de çocuğa yaptırılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Ümraniye'de çocuğa yaptırılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:56:28. #1.11#
SON DAKİKA: Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement