Dulkadiroğlu’nun simgesi saat kulesi çalışmıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen saat kulesi çalışmıyor. Mahalle sakinleri, Dulkadiroğlu Belediyesi'nden ilçenin simgesi haline gelen saat kulesinin yeniden eski işlevine kavuşturmasını istiyor.

Dulkadiroğlu ilçe merkezinde Namık Kemal Kavşağı'nda yer alan saat kulesi uzun süredir çalışmıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ilçenin simgesi haline gelen saat kulesinin deprem sonrası eski işlevini sürdürmediğini kaydederek, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin sorumluluğundaki saatin çalışır hale gelmesini bekliyor.

"Saatler kentimizin simgesi ama çalışmıyor"

Mahalle sakinlerinden Merzuka Söğüt, "Saatler kentimizin simgesi ama çalışmıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne ilettik saat kulesindeki saatlerin arızayı ve ekipler geldi uğraştılar ama iki gün çalıştı. Gelen insanlar bakıyor hoşuna gidiyor ama çalışmaması dikkat çekiyor bize saatin kaç olduğunu soranlar da var" dedi.

"Belediyenin ilgilenmesi lazım"

Mahalle esnaflarından Mehmet Kömür, "Bu saatin çalışması için belediyenin ilgilenmesi lazım. Aslında çok güzel bir konumda ve nokta bir yerdedir. Neden yapılamıyorum bilmiyorum alt yapıdan olabilir başkan bir şeyden. İlçemiz için çok güzel bir şey, en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.