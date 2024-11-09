Düm Ka Ritim Topluluğu\'ndan Huzurevi\'nde Eğlence

Yerel

Düm Ka Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki misafirler için hem söyledi hem de çaldı.

Yaklaşık 60 kişilik üç grup halinde çalışmalarını sürdüren Düm Ka Ritim Topluluğu, kısa sürede verdiği eğitimler ve samimi diyaloglarıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Etkinlikte darbuka, cajon, bendir, bongo, asma davul ve zilli def gibi enstrümanlar kullanılırken, huzurevi sakinleri ise dans edip doyasıya eğlendi.

Eğlenceli geçen etkinliğe huzurevi personeli de katılarak ortamı daha da renklendirirken, zılgıtlar eşliğinde ritmin sesine kendini kaptıranlar sahnede buluştu. Huzurevi sakinleri, Düm KA Ritim Topluluğu'na teşekkür ederek, yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti.

Koordinatör Asuman Köseoğlu, yaşlılarımızın toplumun aktif bir parçası olduğunu ve insana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Etkinliğin sonunda Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zehra Çoban, Asuman Köseoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA