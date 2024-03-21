Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Büyükaslıhanlar köyünde Şahinkaya ailesiyle iftar yemeğinde buluştu

Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Büyükaslıhanlar köyünde yaşayan Şahinkaya ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Ramazan Ayı'nın manevi havasını birlikte solumak devletin vatandaşla buluşmasını ve diyaloğunu sürdürmek amacıyla Büyükaslıhanlar köyünde gerçekleştirilen iftar programında Kaymakam Özpınar, Şahinkaya ailesiyle sohbet ettikten sonra Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını diledi.
Programa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Alkan katıldı. - KÜTAHYA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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