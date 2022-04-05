Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılında film festivali - Son Dakika
Üye Girişi

Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılında film festivali

05.04.2022 11:24
Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılında film festivali

Genç Türk devletinin temellerinin atıldığı Kütahya'da, Türk milletinin kurtuluşu film festivaliyle taçlandırılacak.

Genç Türk devletinin temellerinin atıldığı Kütahya'da, Türk milletinin kurtuluşu film festivaliyle taçlandırılacak. Kütahya Valiliği himayesinde, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek festivalde Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele konulu filmler seyirciyle buluşturulacak.

Kütahya Valiliği himayesinde, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı sebebiyle başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun kesin zafer elde ettiği Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle film festivali düzenlenecek.

100. yılı kutlamaları için her çalışmanın özenle yürütüldüğünü söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, büyük zaferin anlam ve önemine yakışır şekilde kutlanması için tüm Kütahya'nın iş ve gönül birliği yaptığını söyledi.

Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Festival, hem tarihi anlamda bir farkındalık kazandıracak hem de Dumlupınar, Altıntaş başta olmak üzere savaşın yaşandığı bölgemizin tanınırlığını artıracak. Festivalde büyük bir arşiv oluşturma imkanına da kavuşmuş olacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; büyük zaferimizin 100. yılı için emek veren, üreten, düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenecek 'Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali' Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Dumlupınar Kaymakamlığı, Dumlupınar Belediyesi, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAB) ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) destekleriyle hayata geçirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivale; Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı sinema filmleri, kısa filmler, belgeseller, animasyon filmleri kabul edilecek. Başvuru bilgileri ve şartları festivalin internet sitesinde yer alacak.

Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali'nin galası ve ödül töreni 5 Ağustos Cuma günü İstanbul'da, 12-13 Ağustos tarihlerinde ise Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılacak. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
DPÜ'de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı DPÜ'de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı

Film Festivali, Dumlupınar, Kütahya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılında film festivali - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:27 O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG'ye 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılında film festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement