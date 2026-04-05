Dem Partili Sakık, Ağrılıların Eskişehir'deki Programını Protesto Etti: "Chp ve AKP'nin İl Başkanları Var, Benim Partimi Yok Sayıyorsunuz"

05.04.2026 12:19  Güncelleme: 13:48
Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, partisinin il başkanının davet edilmemesini protesto ederek salonu terk etti. Gergin anların yaşandığı programda Sakık, partisini yok sayanları eleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - " Dünya Ağrılılar Günü" dolayısıyla ES Ağrılılar Derneği tarafından program düzenlendi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlarının davet edildiği programa partisinin il başkanının davet edilmemesini protesto için programın düzenlendiği salonu terk etti.

Programa CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Sülü, İbrahim Arslan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve birçok Ağrılı katıldı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sakık, il başkanlarının ardından kürsüde yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüm. Ben buraya vallahi Yunus Emre'nin, Şeyh Edebali'nin, Ahmed-i Hani'nin hoşgörüsünün burada olacağına inandığım için geldim. Bakın biz Türkiye'de üçüncü büyük partiyiz. Burada protokolde CHP ve AKP'nin il başkanları varsa ve bu kürsüye çıkıyorlarsa, siz benim partimi yok sayıyorsanız... Biz onurumuz için kavga ettik. 50 yıldır bu topraklarda öldük onurumuz için. Partimizi yok sayamazsınız. Üzgünüm, üzgünüm, kusura bakmayın; sizden özür diliyorum ve ayrılacağım. Biz partimiz ve halkımızın onuru için bu bedeli ödüyoruz, partimizi yok sayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Sakık, konuşmasının ardından salonu terk etti.

Sakık'ın tepkisine bazı davetliler destek verirken, bazılarının tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Dernek üyelerinin bir kısmı, peşinden gittikleri Sırrı Sakık'ı salona dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Sakık, "Biz sizin emrinizdeyiz, bu halkın onuru ve haysiyeti için kavga ediyoruz, var olun. Bunlar bizi yok sayamazlar" dedi ve salona dönmeyi reddetti.

Kaynak: ANKA

