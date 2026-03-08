Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: "Kadın Güçlüyse Toplum Güçlenir ve Yaşam Değişir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: "Kadın Güçlüyse Toplum Güçlenir ve Yaşam Değişir"

08.03.2026 17:29  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında kadınların toplumdaki rolüne ve eşitliğin önemine dikkat çekti.

Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadın güçlüyse umut filizlenir, toplum güçlenir ve yaşam değişir" dedi.

Subaşı, CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, yalnızca bir günü kutlamak için değil, tarihin içinden gelen bir mücadeleyi hatırlamak ve o mücadeleyi büyütmek için bir arada olduklarını belirtti.

8 Mart'ın sadece kadınların değil; emeğin, adaletin ve eşitliğin günü olduğunu söyleyen Subaşı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir ülkenin gerçek ilerlemesinin kadınların hayatın her alanında var olmasıyla mümkün olacağını çok erken görmüş bir liderdi. Onun, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözü ise yalnızca bir övgü değil, aynı zamanda bir toplumsal programdı. Cumhuriyet devrimi içerisinde yer alan bu program kadınların seçme ve seçilme hakkından eğitime, çalışma hayatından kamusal yaşama kadar uzanan büyük bir eşitlik yürüyüşüdür."

Ancak bugün biliyoruz ki eşitlik yalnızca yasalarla değil, hayatın içinde gerçek anlamını bulur. Bir kadının emeğinin görünür olduğu, hiçbir kadının yoksullukla ya da şiddetle baş başa bırakılmadığı bir toplum kurmadan gerçek demokrasiden söz edemeyiz.

Cinsiyet eşitliği yalnızca kadınların meselesi değildir. Çalışma hayatında eşitlik, ekonomide adalet, sosyal yaşamda fırsat eşitliği; bir ülkenin refahının ve demokrasisinin temelidir. Kadınların potansiyelini sınırlayan her engel, aslında toplumun geleceğini sınırlayan bir engeldir.

Bu nedenle bizler, Atatürk'ün açtığı o aydınlık yolda eşitliği yalnızca savunan değil, hayata geçiren bir anlayışla çalışıyoruz. Kadınların üretime katıldığı kooperatifleri destekliyor, kadın emeğini görünür kılan projeler geliştiriyor, sosyal yaşamın her alanında kadınların daha güçlü var olabilmesi için dayanışmayı büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehirde kadın güçlüyse, umut filizlenir, toplum güçlenir ve yaşam değişir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın büyüdüğü bir gelecek umuduyla yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Etkinlikler, Politika, Emekçi, 8 Mart, Subaşı, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Kadın Güçlüyse Toplum Güçlenir ve Yaşam Değişir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:56:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: "Kadın Güçlüyse Toplum Güçlenir ve Yaşam Değişir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.