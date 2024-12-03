Dünya Engelliler Günü Kutlandı

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Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nda "Dünya Engelliler Günü" için pastalı etkinlik

KÜTAHYA - Kütahya'da, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Programa, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Orhan Şaybak katılarak özel öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliklerin açılışında konuşan Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Bugün özel öğrencilerimizle vakit geçirmenin ve onların mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı gün için çeşitli etkinlikler düzenledik" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylere sunduğu imkanların giderek arttığını vurgulayarak, "Bugünün, gelecekte daha güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Programın sonunda öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtılırken, etkinlik pasta kesimiyle sona erdi. Tüm katılımcılar, bu özel günü ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, katılan herkes için unutulmaz hatıralarla dolu bir gün oldu.