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Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital Çağda Hafızlar' - Son Dakika

Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital Çağda Hafızlar'

07.02.2022 15:49
Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital Çağda Hafızlar'

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli, "Evrensel Hafızlar Derneği olarak;

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli, "Evrensel Hafızlar Derneği olarak; dijital teknolojilerde ve iletişim imkanlarında yaşanan bunca gelişmenin insanımıza, hafızlara ve hafızlık müessesesine etkilerine dikkatleri çekebilmek adına 2022 yılı Dünya Hafızlar Haftası temasını 'Dijital Çağda Hafızlar' olarak belirledik" dedi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şube Başkanı Dr. Ahmet Erdinçli, 2022 yılı "Dünya Hafızlar Haftası" dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurulmasının önemine dikkat çeken Erdinçli, "Geleneksel medya olarak adlandırılan gazete, radyo ve televizyon gibi tek yönlü kitle iletişim araçlarının yerini 90'lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojisi, 2000'li yıllardan itibaren ise akıllı telefon, sosyal medya ve bilgisayar oyunları almıştır. Hayatımızdaki etkilerini yakın bir gelecekte daha da yoğun bir şekilde hissedeceğimiz yapay zeka teknolojisi ise günümüz teknolojilerinin yerini alacağı yadsınamaz bir gerçek halini almıştır. Dijital teknolojilerdeki hızlı gelişmeler iletişim biçimimizden, fotoğraf çekme alışkanlığımıza, okuma ve araştırma alışkanlıklarımızdan tutun da alışveriş kültürümüze varıncaya kadar 20 yıl öncesinde hayal dahi edilemeyen pek çok değişimin yaşanmasına sebep olmuştur. Covid-19 salgınıyla birlikte, gencimizden yaşlımıza insanımızın dijital dünyada geçirdiği zamanın büyük oranda artması sonucunda, dijital dünyanın hayatımızdaki etkileri daha da ciddi şekilde hissedilir olmuştur. Yaş sınırlaması olmaksızın 7'den 77'ye tüm insanlığı etkileyen teknolojik gelişmeleri görmezden gelmek çok hamasi olacaktır. Buna mukabil dijital dünyada paylaşılan içeriklerin insanımıza etkileri üzerine fayda-zarar analizlerinin hassas bir şekilde yapılması, gereken tedbirlerin resmi kurumlarca ve sivil toplumca alınması ve bu nimeti insanlığın faydasına nasıl dönüştürebileceğimiz üzerine acilen çalışılması gerekmektedir. Evrensel Hafızlar Derneği olarak; dijital teknolojilerde ve iletişim imkanlarında yaşanan bunca gelişmenin insanımıza, hafızlara ve hafızlık müessesesine etkilerine dikkatleri çekebilmek adına 2022 yılı (hicri 1443) Dünya Hafızlar Haftası temasını 'Dijital Çağda Hafızlar' olarak belirledik" dedi. - MANİSA

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Manisa, Radyo, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital Çağda Hafızlar' - Son Dakika


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