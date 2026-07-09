Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Kano'da Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan'ı makamında ağırladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Kanoda Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan ziyaretlerini sürdürüyor. Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kano Sprint Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası'nda, K1 500 metre yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyayı göğsüne takan, şanlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcu Rahmi Kaan Karahan; Antrenörü Ahmet Ufuk Özcan ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile birlikte, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kumcu, milli sporcu Karahan ve antrenör Özcan'ı altın ile ödüllendirdi. Kaymakam Kumcu, "Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi ve ilçemizi gururlandıran milli sporcumuzu, antrenörümüzü ve federasyon başkanımızı canıgönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Antrenör Ufuk Özcan ve Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan ile bir araya gelen İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporcuyu ve emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İl Müdürü Kazım Açıkbaş, elde edilen bu büyük başarının Muğla'daki genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı ve örnek teşkil edeceğini belirtti.

İl Müdürü Açıkbaş, "Muğla sporunun gelişimine ilham veren bu anlamlı başarıların artarak devam etmesini temenni ediyor, sporcumuza ve antrenörümüze yeni şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA