Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti

Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti
09.07.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz Kaymakamı, dünya şampiyonu kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan'ı makamında ağırladı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Kano'da Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan'ı makamında ağırladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Kanoda Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan ziyaretlerini sürdürüyor. Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kano Sprint Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası'nda, K1 500 metre yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyayı göğsüne takan, şanlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcu Rahmi Kaan Karahan; Antrenörü Ahmet Ufuk Özcan ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile birlikte, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kumcu, milli sporcu Karahan ve antrenör Özcan'ı altın ile ödüllendirdi. Kaymakam Kumcu, "Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi ve ilçemizi gururlandıran milli sporcumuzu, antrenörümüzü ve federasyon başkanımızı canıgönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Antrenör Ufuk Özcan ve Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan ile bir araya gelen İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporcuyu ve emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İl Müdürü Kazım Açıkbaş, elde edilen bu büyük başarının Muğla'daki genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı ve örnek teşkil edeceğini belirtti.

İl Müdürü Açıkbaş, "Muğla sporunun gelişimine ilham veren bu anlamlı başarıların artarak devam etmesini temenni ediyor, sporcumuza ve antrenörümüze yeni şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:40:52. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.