Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı

23.03.2022 09:16
Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Dünya Şiir Günü'nde şiir seslendirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Dünya Şiir Günü'nde şiir seslendirdi.

21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü ve ÇAKÜ Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından düzenlenen "Bugün Şiir Konuşuyor Şiir Dinletisi ve Hayat İçin Şiir Daima Konferansı" yoğun ilgi gördü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşleri Melike Ayaz hanımefendi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve eşleri Esen Çiftçi hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Şiir Şiir Türkiye" video gösteriminin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 21 Mart Dünya Şiir Günü gibi anlamlı, duygu ve samimiyet yüklü bir günde şiirseverlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çiftçi

Edebiyatın medeniyetlerin en önemli unsuru olduğunu belirten Çiftçi, "Tabii edebiyatın içerisinde de şiir çok önemli bir yere sahiptir. Bazen duygusal olarak öyle dolarsınız ki bu duyguların taşma noktasında alırsınız elinize kağıt kalemi duygularınızı mısralara dökersiniz, anlam yüklü kelimeler olarak. Geleceğe miras bırakırsınız duygularınızı, geçmişten bir not iletirsiniz çağlar sonrasına. Edebiyat bizim ruh halimizi olduğu gibi yansıtan bir sanattır. Edebiyatı iyi olan bir toplumdan kötülük çıkmaz. Edebi toplumlar aynı zamanda erdemli topluluklardır. Biz bilgiyle gelen, duyguyla süslenen olgunlaşma sürecinin de taşıyıcı bir halkası olacağız burada" dedi.

Rektör Çiftçi, konuşmasının ardından günün ilk şiiri olarak Yahya Kemal Bayatlı'nın Sessiz Gemi şiirini seslendirdi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım'ın Mevlana Celaleddin Rumi'nin Etme şirini seslendirmesinin ardından ÇAKÜ Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Alptuğ Topaktaş, " Hayat İçin Şiir Daima" konferansı ile şiirin tanımı, şairlerin şiir yazarken yaşadıkları ruh halleri ve şiirin insan ruhuna kattığı olgular üzerine katılımcılarla samimi paylaşımlarda bulundu. Konferansın ardından etkinlik Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin ünlü şairlerin birbirinden güzel şiirlerini seslendirmeleri ile devam etti. 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinliği Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın Necip Fazıl Kısakürek'in, "Ruh" isimli şiirini seslendirmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ÇANKIRI

Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı
Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı
Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı

YORUMLAR
500
Üniversitede korumasını öğretim görevlisi yapmak isteyen rektör özel kadro açtı! Üniversitede korumasını öğretim görevlisi yapmak isteyen rektör özel kadro açtı! Geliriyle köylere kütüphane kurmak için 80 bin çiçek dikildi Geliriyle köylere kütüphane kurmak için 80 bin çiçek dikildi

Çankırı, Rektör, Çiftçi, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Şiir Günü'nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement