Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Sahipsiz Hayvanlara Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Sahipsiz Hayvanlara Dikkat Çekildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak sahipsiz hayvanların korunması ve toplum sağlığına katkı sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

04.04.2025 10:16
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Dünya Sokak Hayvanları Günü üzerine açıklamalarda bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Sevgiye, merhamete ve korunmaya ihtiyaç duyan bu canlar için 4 Nisan, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kalıcı ve etkili çözümler üretme sorumluluğunu hatırlatan bir gündür" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Sahipsiz hayvanların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Açlık, susuzluk, olumsuz hava şartları ve hastalıklarla mücadele ederken, kimi zaman insan kaynaklı şiddet ve istismara maruz kalmaktadırlar. Sevgiye, merhamete ve korunmaya ihtiyaç duyan bu canlar için 4 Nisan, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kalıcı ve etkili çözümler üretme sorumluluğunu hatırlatan bir gündür. Bu vesileyle, hayvanların birer eşya gibi alınıp satılmasının önlenmesi ve sahiplenme kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor, merdiven altı hayvan üretimine karşı önlem alınarak, takibinin titizlikle yapılmasını çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurum ve kuruluşlara kadar herkesin ortak sorumluluğudur"

Sahipsiz hayvanların toplum sağlığının korunması amacıyla ülke genelinde bir kısırlaştırma seferberliği başlatılmasının şart olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Tüm ülke genelinde bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda uygulanacak bu program, sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçecektir. Toplumsal bilinçlendirme çalışmaları artırılarak kamu spotları ve eğitim programları ile bireylerin sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır. Sahipsiz hayvanların korunması ve güvenli bir şekilde yaşamalarının sağlanması, bireylerden, yerel yönetimlere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara kadar herkesin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

"Liyakat esas alınmalı, veteriner hekimler atanmalıdır"

Belediyelerde yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmesi ve hayvan sağlığı yardımcı personelinin görevlendirilmesinin gerekli olduğunu belirten Eroğlu, "Taşeron firma aracılığıyla veteriner hekim çalıştırılmasına şiddetle karşı olduğumuzu ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye'de hayvan sağlığının korunması, refahının sağlanması ve zoonotik hastalıklarla etkin mücadele yürütülebilmesi için büyükşehir belediyelerinde kurulan Veteriner İşleri Daire Başkanlıklarına, diğer il ve ilçe belediyelerinde ise Veteriner İşleri Müdürlüklerine yapılacak atamalarda liyakat esas alınmalı ve bu görevlere veteriner hekimler atanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"En az 4 bin veteriner hekimin istihdam edilmeli"

TVHB olarak yapılan değerlendirmelere değinen Eroğlu, "Ülkemizde belediyelere en az 4 bin veteriner hekimin istihdam edilmesi, sahada etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumu açısından kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, sahipsiz hayvanların refahını ve toplum sağlığını önceliklendiren bilimsel, etik ve sürdürülebilir politikaların uygulanmasının zaruri buluyor; farkındalık dolu bir Dünya Sokak Hayvanları Günü diliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Sahipsiz Hayvanlara Dikkat Çekildi - Son Dakika

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