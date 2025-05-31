Dünya Süt Günü Ayvacık\'ta Kutlandı

Çanakkale'de Dünya Süt Günü, Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde kutlandı.

Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde gerçekleştirildi. Süt ve süt ürünleri tüketiminin öneminin vurgulandığı etkinlikte sevgi evlerinde kalan çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler yapıldı. Çocuklara süt ve süt ürünleri ikram edilerek çeşitli hediyeler verildi. - ÇANAKKALE