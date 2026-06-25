Dünya, Venezuela'ya Destek İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Dünya, Venezuela'ya Destek İçin Seferber Oldu

25.06.2026 15:50
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Venezuela'daki depremler sonrası dünya liderleri taziye ve yardım mesajları gönderdi. Fransa, 85 uzman gönderecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve çok sayıda lider Venezuela'ya destek ve taziye mesajı gönderdi. Fransa, 85 uzmanı Venezuela'ya göndereceğini açıklarken Almanya da destek talep edildiği anda kısa sürede en az 6 adet A400M kargo uçağını gönderebileceklerini bildirdi.

Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 164 kişi hayatını kaybederken 971 de yaralandı. Ülkede 1900 yılından bu yana meydana gelen en şiddetli depremler olarak kayda geçen depremlerin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıkıcı depremlerin ardından Venezuela'ya başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, "Bu zor dönemde dost Venezuela halkına dayanışma ve destek duygularımızı ifade ediyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri "büyük bir endişe" ile takip ettiklerini ifade ederek Venezuela halkına insani yardım ve destek için çabaların sürdüğünü kaydetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yıkıcı depremlerin ardından Venezuela halkına, İspanya'nın da dahil olduğu tüm desteğimizi iletiyoruz. Düşüncelerimiz depremden etkilenen ve aileleriyle birlikte" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın gerekli tüm acil yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, "Venezuela'nın kardeş halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de "Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkım ve can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Pakistan halkı adına, Venezuela hükümetine ve halkına, özellikle de hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılar için dua ediyor ve bu zorlu süreçten etkilenen herkesle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.

Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Avustralya-Venezuela topluluğuyla ve Venezuela'daki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesle birlikteyiz. Bu korkunç trajedi sonrasında en derin taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Rodriguez'e taziye mesajı gönderdi.

Fransa, 85 uzmanı Venezuela'ya gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, arama kurtarma operasyonlarında uzmanlaşmış 85 Fransız uzmandan oluşan bir ekibin Venezuela'ya gönderileceğini söyledi. Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşen Macron, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Fransa ve ortaklarının yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

MAcron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydederek "Hayatını kaybedenlere, ailelerine ve sahada seferber olan herkese en derin dayanışmamı iletiyorum" dedi.

Almanya'dan Venezuela'ya askeri kargo uçağı teklifi

Almanya, Venezuela'daki deprem yardım çalışmalarına destek teklifinde bulunarak askeri kargo uçakları göndereceğini söyledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius "Hızlı yardım sağlamak çok önemli. Alman silahlı kuvvetleri hazır durumda ve bizden destek talep edildiği anda kısa sürede en az 6 adet A400M kargo uçağını hazır hale getirebiliriz" dedi. Pistorius, ekiplerin konuşlanmaya hazırlandığını ve uçakların Almanya'dan Venezuela'ya kurtarma görevlileri ve ekipman taşımak ve ayrıca ülke içindeki uçuşlar için kullanılabileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise, Pekin'in Venezuela'ya elinden gelen yardımı sağlamaya istekli" olduğunu söyledi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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