Dünya Yoga Günü halk plajında kutlandı - Son Dakika
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Dünya Yoga Günü halk plajında kutlandı

21.06.2022 18:02
Dünya Yoga Günü halk plajında kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Halk Plajı 'Dünya Yoga Günü' çerçevesinde yoga eğitmenleri ve yoga meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Halk Plajı 'Dünya Yoga Günü' çerçevesinde yoga eğitmenleri ve yoga meraklılarına ev sahipliği yaptı.

21 Haziran Dünya Yoga Günü Marmaris Belediyesi tarafından Wellness Yoga Grubu'nun destekleriyle organize edilen yoga etkinliğiyle kutlandı. Birleşmiş Milletler'e üye 177 ülkenin kutladığı özel gün çerçevesinde bir araya gelen yoga tutkunları sabah 08.00'da Halk Plajı'nda buluştu. Sabahın erken saatlerinde güneşi selamlayan yoga meraklıları meditasyon ve yin-yoga hareketleri yaptı. Fiziklerini, ruhlarını ve zihinlerini dinlendiren katılımcılar etkinlik için Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti. Akşam gün batımı programı ise 16.00-21.00 saatleri arasında Burunucu Macera Parkı'nda düzenlendi.

Açıklama yapan yoga ve yoga terapi eğitmeni Sercan Cihan, "Yogayı Maaris halkıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinlikler çerçevesinde 25 eğitmenimiz stüdyolarda ve çevrimiçi olarak eğitim veriyor. Yoga herkese hem bedensel, hem fiziksel, hem de ruhsal olarak iyi gelir. Bugünlerde zihnimizi de rahatlatmak için yogaya çok ihtiyacımız var. Gündemden uzaklaşıp, kendimizle buluşmak ve yogayı deneyimlemek için bugün çok güzel bir fırsat. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Yoga Günü halk plajında kutlandı - Son Dakika

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