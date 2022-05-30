Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi - Son Dakika
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Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi

30.05.2022 11:20
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi

Şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi hatta belediye binasını ortadan kaldırarak makam odasını ilçenin meydanına taşıyan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, havaların düzelmesi ile yeniden başlayan uygulaması ilk günden vatandaşların yoğun ilgisi...

Şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi hatta belediye binasını ortadan kaldırarak makam odasını ilçenin meydanına taşıyan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, havaların düzelmesi ile yeniden başlayan uygulaması ilk günden vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Bursa'da vatandaşlarla iletişim için yalnızca randevu, bürokrasi ve kapıyı değil belediye binasını ortadan kaldıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 3 yıldır ilçenin merkezi konumundaki Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleşen makam odası buluşması, havaların düzelmesi ile yeniden başladı.

Tüm makamların gelip geçici olduğunu, önemli olan gönülleri makam yapmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Makamların gerçek sahibi vatandaşlarımızı meydanda karşılıyoruz, meydanda buluşuyoruz. Görüp gelen, selam veren, bekleyip mutluluklarını sorunlarını bizlere anlatan herkese çok teşekkür ederim. Sizleri çok özlemişim. Çaylar bizden sohbet sizden, her zaman biriz, beraberiz" şeklinde konuştu.

Siyasetin millete hizmet etme sanatı olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Kanar, "Başta çok şaşıran, ilginç bulan hatta sadece meraktan gelenler çok oldu. Meydanda oturuyoruz, konuşuyoruz, sorun, talep ve önerilerini alıyorum. Esnaf bir ailenin evladı olarak itiraf etmeliyim ki, makam buluşmaları vatandaştan çok bize fayda sağlıyor. Büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle vatandaşlarımız en zor problemlere alternatif çözümler üretiyorlar. Farklı siyasi kanaatten vatandaşımızla ortak bir paydada buluşma imkanı buluyoruz. Dolayısıyla bu şehri birlikte yönetiyoruz. Demokrasi kültürü, istişare geleneği Mustafakemalpaşa'da tam manasıyla karşılığını buluyor" dedi.

Kanar, "Biz Geldik Hizmet Evinizde" diyerek kendisini temsilen görevli mobil saha ekiplerinin 3 yıldır sürekli ve düzenli olarak vatandaşın ayağına gitmeye devam ettiğini de hatırlattı.

3 yılda ilçenin en önemli beklentisi olan altyapı, içme suyu, yağmur suyu yatırımı başta olmak üzere, gençlik merkezi, millet bahçesi, aşevi, gıda ve giyim bankası, tarıma yönelik özel projeleri ile yaşlılar, kadınlar, gençler ve engellilere dokunan hizmetlere imza atan genç başkana vatandaşlarda tam destek veriyor. - BURSA

Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi
Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bürokrasi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünyanın en büyük makam odasına büyük ilgi - Son Dakika


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