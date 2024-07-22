Dünyanın En İyi Turizm Köyü Mustafapaşa, Beldelik İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı

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2013 Yılında belediyelikten muhtarlığa düşen "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" Mustafapaşa, tekrar belde olabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılında Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Mustafapaşa köyü bu günlerde mahkemenin vereceği kararı bekliyor.

Tekrar belde olabilmek için hukuk mücadelesi başlattıklarını söyleyen Mustafapaşa Köyü Muhtarı Gültekin Kan İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada hukuk mücadelesine devam ettiklerini söylerdi. Kan "30 Mart 2014 tarihi itibariyle nüfusumuz 2 binin altında olduğu için köy konumuna düştük. Ancak seçim yapıldığı tarihte nüfusumuz 2 binin üzerindeydi. Bu nedenle en kısa zamanda mutlu habere kavuşacağız" dedi.

Türkiye'de üniversitesi olan tek köy konumunda olduğuna dikkat çeken Kan "Burası muhtarlık ile yürüyecek potansiyelde değil. 55'e yakın ruhsatlı otelimiz var. Ayrıca 25 adet de projeli ve inşaatı devam eden otelimiz var. İl Özel İdaresinden gerekli hizmeti alıyoruz. Ama hizmet yeterli gelmiyor. Belediye olmak ayrı bir güç" şeklinde konuştu.

2 Aralık 2021 tarihinde "Dünyanın en iyi turizm köyü" seçildiklerini de söyleyen Muhtar Gültekin Kan 'Dünyanın en iyi turizm köyü unvanına sahip olduk. Bu unvanı kazandıktan sonra turizm yatırımları da arttı" dedi.

Mustafapaşa köyünde bulunan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da yaptığı açıklamada, "Mustafapaşa Osmanlı zamanından bu güne kadar bölgenin en müreffeh, en zengin, en kalabalık köylerinden birisi. Tabii güzelliğinin yanı sıra, tarihi binaları ile ön plana çıkıyor. Dünya Turizm Konseyi tarafından en iyi köy ilan edildi. Burası aynı zamanda çok önemli bir turizm destinasyonu. 2013 yılında beldeden köy konumuna düşünce oldukça zorluklar çeken bir yerimiz. Üniversitemiz sayesinde bu zorlukların büyük bir kısmını atlattı. Yine de belediye olması pek çok kamu hizmetinin daha düzenli olmasını sağlayacak. Hukuk süreci devam ediyor. Kısa bir sürede tekrar belediye olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR