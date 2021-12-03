Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - Son Dakika

2021 yılı dünya yaşam maliyeti endeksi belli olurken, dünyanın en pahalı şehri ilk kez İsrail'den Tel Aviv oldu. Dünyanın en pahalı ilk 20 şehri sıralamasının büyük çoğunluğunun Avrupa ve Asya ülkelerinden oluştuğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Economist Intelligence Unit (EIU) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehri ilk kez İsrail'in Tel Aviv şehri oldu. Listede Avrupa ve Asya şehirleri hakimiyeti sürerken 173 şehrin baz alındığı görüldü. Böylelikle ikinci sırada Paris (Fransa), üçüncü sırada Singapur, dördüncü sırada Zürih (İsviçre), beşinci sırada ise Hong Kong'un yer aldığı gözlendi. İlk 10'da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla New York (ABD), Cenevre (İsviçre), Kopenhag (Danimarka), Los Angeles (ABD), Osaka (Japonya) oldu. Daha önceki yıllarda farklı araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalara bakıldığında da genellikle en pahalı olma özelliğini İsviçre'nin taşıdığı gözlendi. Kuzey Amerika ve Çin şehirleri nispeten orta fiyatlı olmaya devam ederken, en ucuz şehirler çoğunlukla Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın fakir bölgeleri olarak kayıtlara geçti.

Hayat pahalılığı haberlere de yansıdı

Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in yazılı basın ve web mecralarında gerçekleştirdiği arşiv incelemesine göre, bu yıl pahalılık başlığı altında medyaya 29 bin 448 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye'de bu yıl pahalılık konusunda ulaşım, otomotiv, kira, akaryakıt, kıyafet, market ve ekmek fiyatları başı çekerken bu başlıklar altında medyaya 621 bin 309 haber yansıdı. Kurlarda yaşanan artışlar ise medyanın bir numaralı gündem maddesini oluşturdu. - İSTANBUL