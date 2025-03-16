Dursun Ali Erzincanlı, Esenyurt\'ta Ramazan Etkinliklerinde Sevenleriyle Buluştu

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde, ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Şairin, Hz. Peygamber'in hayatını konu alan şiirleri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı'yı sevenleriyle buluşturdu. Maneviyatın derinlemesine hissedildiği gecede Erzincanlı, Hz. Muhammed'in hayatını konu alan şiirleriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Salonu dolduran izleyiciler, şairin etkileyici anlatımıyla Ramazan ayının manevi atmosferini derinden hissetti. Program, büyük beğeni toplarken, katılımcılar Erzincanlı'nın duygusal şiirleriyle mest oldu. Esenyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler, Ramazan boyunca devam edecek.

"Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşadık"

Esenyurtlularla buluşmaktan ve Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Dursun Ali Erzincanlı, "Yaklaşık 25 yıldır sevgili Peygamber Efendimizin saadetli hayatını şiir diliyle takdim ettiğim programlar düzenliyoruz. Esenyurt Belediyesinde de pek çok Ramazan programına katıldık. Bugün de Peygamber Efendimizi andığımız anlamlı bir program gerçekleştireceğiz. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy Beyefendi ve ekibine, nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL