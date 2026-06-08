Dürüst Çocuklar Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dürüst Çocuklar Örnek Davranış Sergiledi

Dürüst Çocuklar Örnek Davranış Sergiledi
08.06.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki çocuk, cüzdanı muhtarlığa teslim ederek herkese örnek oldu.

Eskişehir'de iki çocuk, sokakta yürürken yerde cüzdanı mahalle muhtarına teslim ederek herkese örnek oldu.

Emek Mahallesi Güzelköy Sokak üzerinde yürüyen 14 yaşındaki Fatih Durmaz ve 13 yaşındaki Fevzi Erkan, yerde sahipsiz bir cüzdan buldu. İçerisinde kimlik kartları ve para bulunan cüzdanı alan iki arkadaş, vakit kaybetmeden Emek Mahallesi Muhtarlığına gitti. Dürüst gençler, cüzdanı hiçbir şeye dokunmadan Mahalle Muhtarı Sibel Akıl'a eksiksiz şekilde teslim etti.

"Pırıl pırıl gençlerimiz herkese örnek olacaktır"

Çocukların bu örnek davranışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, dürüst gençlere teşekkür etti. Bazı yetişkinlerin bile benzer durumlarda hata yapabildiğini dile getiren Muhtar Akıl, "Bazen bazı büyükler hata yapabiliyor. Kimi vatandaşlar o kartlarla market market alışveriş yapıyor, ama bu çocuklar hiç kötü bir şey yapmadan cüzdanı getirdiler. Bu pırıl pırıl gençlerimizin cüzdanı bize tertemiz teslim etmeleri gerçekten herkese örnek olacak bir davranıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sahibini bularak cüzdanı teslim ettik. O da bu takdir toplayan davranış için çocukları kutladı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dürüst Çocuklar Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:28
Cinayet gibi kaza Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:07:04. #7.12#
SON DAKİKA: Dürüst Çocuklar Örnek Davranış Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.