Dutliman Balıkçısı Liman Sorunuyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Dutliman Balıkçısı Liman Sorunuyla Mücadele Ediyor

Dutliman Balıkçısı Liman Sorunuyla Mücadele Ediyor
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Dutliman Mahallesi'nde biriken kum nedeniyle balıkçılar, limana giremiyor ve çözüm bekliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı balıkçı köyü olan Dutliman Mahallesinde denizin kum taşıması sonucu limanlarını kullanamıyor.

Bandırma'ya bağlı Dutliman Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, liman girişinde zamanla biriken kum nedeniyle teknelerini iki yıldır limana yanaştıramadıklarını belirterek çözüm bekliyor. Yaklaşık 205 nüfuslu Dutliman Mahallesi'nde geçim kaynaklarının başında balıkçılık ve hayvancılık geliyor. Mahallede yaklaşık 10 balıkçı teknesi bulunurken, yaklaşık 40 kişi geçimini balıkçılıktan sağlıyor.

5 yıldır balıkçılık yapan Cemali Arat, deniz dalgalarının etkisiyle dalgakıranın giriş bölümünde zamanla kum biriktiğini ve bu nedenle liman girişinin sığlaştığını söyledi. Arat, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "İki yıldır limanın içine giremiyoruz. Deniz dalgalarıyla dalgakıranın giriş kısmında zamanla kum birikti. Giriş sığlaştığı için teknelerimiz limana giremiyor. Bu nedenle teknelerimizi Sahil Yenice ve Bandırma Limanı'na çekmek zorunda kalıyoruz. Bizim talebimiz liman girişinin derinleştirilmesi. Liman girişinde biriken kumun deniz dibi tarama çalışmasıyla temizlenmesini istiyoruz. Bu çalışma yapılırsa teknelerimiz yeniden güvenli şekilde limana girip çıkabilecek. Sadece ben değilim, köyümüzde yaklaşık 10 kayık var. Yaklaşık 40 kişi balıkçılıktan evine ekmek götürüyor. Geçimimizi sağladığımız bu limanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesini istiyoruz."

Dutliman Mahallesi'ndeki balıkçılar, liman girişinde biriken kum nedeniyle yaşadıkları sorunun bir an önce giderilmesini ve gerekli deniz dibi tarama çalışmasının yapılarak balıkçı barınağının yeniden kullanılabilir hale getirilmesini talep ediyor.

Liman girişinde biriken kum nedeniyle yaşanan sığlaşma, balıkçıların güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Nisan ayında limana giriş yapmak isteyen bir balıkçı teknesi, sığlaşan bölgede karaya oturdu. Tekne, uzun süren ileri-geri manevraların ardından bulunduğu yerden kurtarılarak limana giriş yapabildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dutliman Balıkçısı Liman Sorunuyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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