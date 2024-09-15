Yerel

Evin bahçesinde duvara sıkışan yılan kurtarıldı

BOLU - Bolu'da bir evin bahçesinde duvara sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Kültür Mahallesi Sarıcalar Caddesi üzerinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi tarafından bahçede yılan fark edildi. Yılanın duvara sıkışmış olduğunu gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çubuk yardımıyla yılan bulunduğu yerden çıkarıldı. Çuval içerisine konulan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.