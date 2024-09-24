Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışmaları Değerlendirildi

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Düzce'de acil çağrıları karşılayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlığında kurumda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hizmet veren kurumların birim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yapılması planlanan veya değerlendirilen projelerde ele alındı. - DÜZCE