Düzce 112'de Vali Makas başkanlığında acil çağrı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Düzce 112'de Vali Makas başkanlığında acil çağrı toplantısı yapıldı

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Düzce 112\'de Vali Makas başkanlığında acil çağrı toplantısı yapıldı
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Düzce 112'de, Vali Mehmet Makas başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, kentteki acil çağrı hizmetleri değerlendirildi ve ihbarlara hızlı ve etkin müdahale için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Düzce'de acil çağrı hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya, acil çağrı hizmetlerinde görev alan ilgili kurumların amirleri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen acil çağrı hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi noktasında kurumlar arası koordinasyonun önemi üzerinde duruldu. Acil durumlarda ilgili birimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce 112'de Vali Makas başkanlığında acil çağrı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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