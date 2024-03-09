DÜZCE(İHA) – Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni aldı. Düzce'de bu belgeyi alan 7. kurum oldu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katıldığı ziyarette Vali Selçuk Aslan, Düzce ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Hüseyin Şefik'e Erişilebilirlik Belgesi takdim etti.
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesine sahip olan 7. kurum oldu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni Aldı - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?