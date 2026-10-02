Düzce Akçakoca\'da Osmanlı Türkçesi protokolü toplantısına Vali Makas katıldı

Düzce Akçakoca'da Osmanlı Türkçesi protokolü toplantısına Vali Makas katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasındaki Osmanlı Türkçesi protokolü kapsamında Akçakoca'da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Mehmet Makas'ın katıldığı programda, arşivlerin doğru değerlendirilmesi için yetkin personel yetiştirilmesi hedefleniyor.
Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan "Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleri ve kurum çalışanları katıldı. Programda, Osmanlı Türkçesi eğitiminin kapsamı ve projenin amaçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje ile milli kültürün önemli kaynakları arasında yer alan el yazması ve basma eserlerin daha iyi anlaşılması, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili arşivlerin doğru şekilde değerlendirilebilmesi için yetkin personel yetiştirilmesi hedefleniyor.
Vali Mehmet Makas, projenin milli kültür ve arşiv çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülecek çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.
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