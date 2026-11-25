Düzce Atatürk Devlet Hastanesi merkez ve ek binalarda öz değerlendirme yürüttüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, merkez ve ek hizmet binalarında hasta ve çalışan güvenliği ile hizmet kalitesini güçlendirmek için öz değerlendirme gerçekleştirdi. Hastane yönetimi ve Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında uygulamaları değerlendirdi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmek ve hasta ile çalışan güvenliğini güçlendirmek amacıyla merkez ve ek hizmet binalarında öz değerlendirme çalışması yaptı.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde öz değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, hastanenin Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanan öz değerlendirme takvimi doğrultusunda merkez ve ek hizmet binalarında alan incelemeleri gerçekleştirildi. Hastane yönetim ekibi ile Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülen değerlendirmelerde, hasta ve çalışan güvenliğiyle sağlık hizmetlerinin sunum süreçleri Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde ele alındı. İncelemeler esnasında birim sorumlularıyla görüşülerek mevcut uygulamalar değerlendirildi.
Hastane yönetimi, kalite kültürünün kurum genelinde güçlendirilmesi, güvenli sağlık hizmeti ve sürekli iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.
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