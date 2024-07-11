Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Devam Ediyor

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi\'nde Yaz Okulları Devam Ediyor

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulları, çocuklara eğitim ve eğlence imkanı sunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerle bir araya gelerek eğitimleri ziyaret etti ve öğrencilere anı defteri dağıttı. Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularının yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da devam ediyor.

11.07.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar Yaz Okullarında hem öğreniyor hem de eğeleniyor. Gençlik ve spor Müdürü İsa Yazıcı öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nda verilen Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimleri ziyaret etti. Kurslara katılan öğrencilere İl Müdürü İsa Yazıcı, Yaz Okulu Anı Defteri dağıttı.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İsa Yazıcı, Bahçeşehir, Gençlik, Düzce, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement