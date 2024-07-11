Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi\'nde Yaz Okulları Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar Yaz Okullarında hem öğreniyor hem de eğeleniyor. Gençlik ve spor Müdürü İsa Yazıcı öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nda verilen Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimleri ziyaret etti. Kurslara katılan öğrencilere İl Müdürü İsa Yazıcı, Yaz Okulu Anı Defteri dağıttı.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da devam ediyor. - DÜZCE